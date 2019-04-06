В правительстве уверяют, что разницы в пользовании не будет.

Граждане Великобритании начали получать новые паспорта без надписи "Европейский Союз" на обложке.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 квітня 2019 р.

"Действительно потрясена. Забрала сегодня свой новый паспорт - мой старый заканчивается в ближайшие несколько месяцев. Смотрите ниже: Найдите разницу!", - написала в Twitter британка, получившая новый паспорт.

Как пишет ВВС, новые паспорта были введены после того, как Британия должна была выйти из ЕС - в марте 2019. Темно-синие паспорта - с дизайном, который был до вступления в ЕС, должны начать выдавать с конца года.

Представитель Министерства внутренних дел заявила, что для британских граждан не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортом, который содержит слова Европейский Союз, или паспортом без этих слов.

Напомним, Великобритания должна покинуть Европейский Союз 12 апреля. Однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить "Брексит" до 30 июня, поскольку условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом. Свой ответ лидеры стран-членов Евросоюза должны будут дать на саммите 10 апреля.

Ранее петицию об отмене "Брексит" подписали почти 5,8 млн жителей Британии (при необходимых 100 тысячах), однако правительство отказалось рассматривать ее.

Выход Британии из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года поддержали свыше 17 миллионов британцев (51,89% участников референдума).