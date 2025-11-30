Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог намагається використати погодні умови для просування біля Вовчанська

Сили оборони стримують противника біля Куп'янська.

Сили оборони: ворог намагається використати погодні умови для просування біля Вовчанська
Фото: DeepState

Росіяни, користуючись погіршенням погодних умов, намагаються просуватися у Вовчанську та навколо нього.

Про це в ефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"На Вовчанському – або, як він офіційно називається, Південно-Слобожанському – напрямку росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо в самому місті, а також навколо нього. Ці спроби купіруються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема сьогодні-вчора – великі тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти", – сказав Трегубов.

Як додає речник, через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрони типу "крило", а також тактична авіація.

На інших напрямках в районі Куп'янська, Сили оборони стримують ворога. 

Трегубов додає, українські сили наразі контролюють південні та центральні райони Куп'янська, у північних районах міста – росіяни, які зайшли туди ще на початку листопада. Українським військовим вдалося остаточно відрізати ворога від постачання, яке відбувалося за рахунок скидів з дронів.

"Зараз російські війська у Куп'янську у досить складному становищі", – сказав Трегубов.

За його словами, росіяни активно тиснуть на підступах до Купянська, де ще можуть зберігати логістику, але ці спроби "не надто успішні".

Росіяни також намагаються переправлятися через річку Оскіл на малих плавзасобах, але ці цілі легко уражаються українськими підрозділами. Якщо річка взимку замерзне, пересування ворога може спроститися, але прогнозувати умови зарано.

"Тому станом на зараз їм не дуже легко там пересуватися, але якщо річка замерзне, може стати легше. Але... ми ще не знаємо, які будуть безпосередньо умови взимку", – каже Трегубов.

На Лиманському та Великобурлуцькому напрямках ворог також намагається просуватися, проте дістає відсіч.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies