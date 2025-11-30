Сили оборони: ворог намагається використати погодні умови для просування біля Вовчанська

Росіяни, користуючись погіршенням погодних умов, намагаються просуватися у Вовчанську та навколо нього.

Про це в ефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"На Вовчанському – або, як він офіційно називається, Південно-Слобожанському – напрямку росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо в самому місті, а також навколо нього. Ці спроби купіруються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема сьогодні-вчора – великі тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти", – сказав Трегубов.

Як додає речник, через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрони типу "крило", а також тактична авіація.

На інших напрямках в районі Куп'янська, Сили оборони стримують ворога.

Трегубов додає, українські сили наразі контролюють південні та центральні райони Куп'янська, у північних районах міста – росіяни, які зайшли туди ще на початку листопада. Українським військовим вдалося остаточно відрізати ворога від постачання, яке відбувалося за рахунок скидів з дронів.

"Зараз російські війська у Куп'янську у досить складному становищі", – сказав Трегубов.

За його словами, росіяни активно тиснуть на підступах до Купянська, де ще можуть зберігати логістику, але ці спроби "не надто успішні".

Росіяни також намагаються переправлятися через річку Оскіл на малих плавзасобах, але ці цілі легко уражаються українськими підрозділами. Якщо річка взимку замерзне, пересування ворога може спроститися, але прогнозувати умови зарано.

"Тому станом на зараз їм не дуже легко там пересуватися, але якщо річка замерзне, може стати легше. Але... ми ще не знаємо, які будуть безпосередньо умови взимку", – каже Трегубов.

На Лиманському та Великобурлуцькому напрямках ворог також намагається просуватися, проте дістає відсіч.