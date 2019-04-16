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Окружные избирательные комиссии донабрали около 60 тыс. членов УИК

Существенный недобор наблюдался в комиссиях более чем 40 округов.

Окружные избирательные комиссии донабрали около 60 тыс. членов УИК
Фото: Макс Левин

Окружные избирательные комиссии набрали дополнительно около 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий на выборах 2019. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Я думаю, что каждый знает, что отсутствие представлений значительного количества кандидатур в состав УИК, где есть необходимость их формирования по представлению, стало испытанием для многих ОИК. Наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах. Это была информация с призывом к нашим граждан присоединиться к этому процессу. Позади полтора дня очень напряженной работы. В результате, почти все соответственно ОИК справились с этой задачей. Большое спасибо членам и председателям ОИК за то, что они организовали этот процесс", - сообщила Слипачук.

Глава ЦИК сообщила, что по состоянию на 15:00 16 апреля в информационной системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности членов УИК 401 тысячи 464 человек.

"В том числе, 195 026 по представлению кандидата на пост президента Владимира Зеленского; 147 020 по представлению кандидата Петра Порошенко; 59 тысяч 210 человек по представлению глав окружных избирательных комиссий... Это оперативная информация. Она не отражает окончательно всех цифр, которые еще обрабатывают", - добавила глава комиссии.

Слипачук отметила, что впервые за историю украинских выборов в УИК были за короткий срок добраны почти 60 тысяч человек, поданных от ОИК.

Напомним, ранее в Центризбиркоме подчеркивали, что перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. В штабе Зеленского заявили, что расценивают недобор членов УИК как попытку сорвать выборы.

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