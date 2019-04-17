Уже 12 тыс. человек забронировали место на дебаты на "Олимпийском", - команда Зеленского

На предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест. Об этом сообщает команда Зеленского на Facebook.

Сообщается, что зарезервировать места можно на специальном сайте debaty2019.org.ua.

«Менее чем за половину суток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для билетного сервиса это серьезная нагрузка, поэтому в его работе возможны перебои.

Вечером 16 апреля Зеленский в своем видеообращении анонсировал возможность попасть на его дебаты с президентом Порошенко 19 апреля.

У желающих посмотреть дебаты вживую есть возможность заказать бесплатные билеты в фан-зону, которую планируют разместить в центре арены. Билеты рассылаются на электронную почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета.

Напомним, 16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко таки договорились об аренде стадиона НСК "Олимпийский" для проведения дебатов 19 апреля. Несмотря на то, что штаб Зеленского уже предоставил на своей странице программу дебатов, согласно которой они начинаются в 19.00, кандидаты еще не договорились о точном времени начала дебатов.

Стадион арендовали с 9:00 до 00:00 19 апреля.

Официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля на Общественном.