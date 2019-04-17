Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
ГлавнаяПолитика

Уже 12 тыс. человек забронировали место на дебаты на "Олимпийском", - команда Зеленского

Команда Зеленского открыла резерв билетов на специальном сайте.

Уже 12 тыс. человек забронировали место на дебаты на "Олимпийском", - команда Зеленского
Фото: РБК

На предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест. Об этом сообщает команда Зеленского на Facebook.

Сообщается, что зарезервировать места можно на специальном сайте debaty2019.org.ua.

«Менее чем за половину суток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для билетного сервиса это серьезная нагрузка, поэтому в его работе возможны перебои. 

Вечером 16 апреля Зеленский в своем видеообращении анонсировал возможность попасть на его дебаты с президентом Порошенко 19 апреля.

У желающих посмотреть дебаты вживую есть возможность заказать бесплатные билеты в фан-зону, которую планируют разместить в центре арены. Билеты рассылаются на электронную почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета.

Напомним, 16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко таки договорились об аренде стадиона НСК "Олимпийский" для проведения дебатов 19 апреля. Несмотря на то, что штаб Зеленского уже предоставил на своей странице программу дебатов, согласно которой они начинаются в 19.00, кандидаты еще не договорились о точном времени начала дебатов.

Стадион арендовали с 9:00 до 00:00 19 апреля.

Официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля на Общественном.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также