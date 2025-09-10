ГУР та Третій армійський корпус створили новий підрозділ "KRAKEN 1654"

Новостворений підрозділ вже розпочав підготовку до виконання бойових завдань.

В Україні з’явився новий високотехнологічний підрозділ — "KRAKEN 1654", який створено в результаті співпраці Головного управління розвідки Міноборони та Третього армійського корпусу, сформованого на базі Третьої штурмової бригади.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Частина досвідчених бійців підрозділу активних дій "KRAKEN", які брали участь у ключових бойових операціях, приєдналася до корпусу, щоб посилити Полк безпілотних систем. Новостворений підрозділ вже розпочав розбудову структури та підготовку до виконання бойових завдань.

Основні завдання "KRAKEN 1654":

розробка та застосування безпілотних систем,

виконання розвідувальних та ударних операцій проти ворога.

Назва підрозділу — "KRAKEN 1654" — символізує спадкоємність бойових традицій і відданість побратимам, з якими воїни пройшли службу.

Бійці "KRAKEN" відзначилися у боях під час Харківського контрнаступу, а також на Запоріжжі, Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях. Тепер їхній досвід допоможе створити ще потужніший і технологічніший підрозділ для боротьби з російськими окупантами.

Військові наголошують — разом вони продовжуватимуть бити ворога з новою силою та сучасними технологіями.