Паліса обговорив з командою ISW можливості співпраці

Ішлося про розвиток корпусів, можливості адаптованих програм навчання оперативного рівня для українських штабів на базі досвіду військових США.

Заступник глави ОПУ Павло Паліса зустрівся з командою аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Паліси, вони обговорили розвиток корпусів, можливості адаптованих програм навчання оперативного рівня для українських штабів на базі досвіду американських військових, важливість міжнародної співпраці та обміну досвідом з партнерами, а також інновації у веденні сучасних бойових дій.

«Особливо радий готовності команди ISW не просто аналізувати з далека, а реально допомагати конкретними рішеннями та експертизою. Вдячний за конструктивний діалог і готовність підтримувати Україну своїм професіоналізмом», - наголосив Паліса.