Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Паліса обговорив з командою ISW можливості співпраці

Ішлося про розвиток корпусів, можливості адаптованих програм навчання оперативного рівня для українських штабів на базі досвіду військових США.

зустріч Павла Паліси і представників Інституту вивчення війни
Фото: Telegram/Павло Паліса

Заступник глави ОПУ Павло Паліса зустрівся з командою аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Паліси, вони обговорили розвиток корпусів, можливості адаптованих програм навчання оперативного рівня для українських штабів на базі досвіду американських військових, важливість міжнародної співпраці та обміну досвідом з партнерами, а також інновації у веденні сучасних бойових дій.

«Особливо радий готовності команди ISW не просто аналізувати з далека, а реально допомагати конкретними рішеннями та експертизою. Вдячний за конструктивний діалог і готовність підтримувати Україну своїм професіоналізмом», - наголосив Паліса.
