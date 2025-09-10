У Бюро заявили, що раніше проводили перевірку щодо вказаного детектива і не виявила фактів недостовірного декларування.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відреагувало на заяву СБУ про ймовірну брехню посадовця Бюро в декларації.

Як зазначає Бюро, у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.

“Після проведення 21 липня 2025 року Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу Генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи. На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп”, – йдеться у заяві НАБУ.

Також у Бюро повідомили, що СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва.