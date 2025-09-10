Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
СБУ заявила про викриття посадовця НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості

За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора повідомили про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів НАБУ в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4,3 млн грн. 

За даними слідства, він не вказав у декларації двокімнатну квартиру в Ужгороді, куплену в грудні 2023 року.

Нерухомість оформили на матір знайомої дружини посадовця. У декларації за 2023 рік він взагалі не зазначив цю квартиру, а в декларації за 2024 рік вказав її як орендовану. Слідство стверджує, що «орендодавець» грошей не отримував.

Правоохоронці також повідомили, що батьки посадовця мають російські паспорти і живуть на окупованій території, але ці дані він не зазначив у документах для доступу до держтаємниці. Йому анулювали допуск.

Розслідування триває.
