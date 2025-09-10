За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора повідомили про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів НАБУ в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4,3 млн грн.

За даними слідства, він не вказав у декларації двокімнатну квартиру в Ужгороді, куплену в грудні 2023 року.

Нерухомість оформили на матір знайомої дружини посадовця. У декларації за 2023 рік він взагалі не зазначив цю квартиру, а в декларації за 2024 рік вказав її як орендовану. Слідство стверджує, що «орендодавець» грошей не отримував.

Правоохоронці також повідомили, що батьки посадовця мають російські паспорти і живуть на окупованій території, але ці дані він не зазначив у документах для доступу до держтаємниці. Йому анулювали допуск.

Розслідування триває.