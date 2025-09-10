За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли 9 млн гривень застави

На початку вересня НАБУ оголосила Іллі Вітюку підозру в незаконному збагаченні.

За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

Нагадаємо, 2 вересня НАБУ і САП заявили, що викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Згодом ВАКС обрав «запобіжку» бригадному генералові СБУ Вітюку – 9 млн грн застави.

Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Власниця майна вказала, що заробила гроші як ФОП, при цьому САП заявляє, що на рахунки підприємиці дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг, але вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці.

СБУ відреагувала на підозру своєму співробітникові. Вона заявила, що «сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання кількох співробітників НАБУ наприкінці липня цього року.