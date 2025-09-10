РФ вкотре атакувала Костянтинівку на Донеччині: є руйнування інфраструктури

Російські окупанти вкотре завдали авіаударів по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок ударів є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні Костянтинівка знову опинилася під ударом російських окупантів. Внаслідок авіаційного удару та атаки ударним безпілотником у місті зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури. …На щастя, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, фасад багатоквартирного будинку та фасад місцевого магазину.

Прифронтове місто продовжує потерпати від цілеспрямованих атак ворога по житловій забудові, що свідчить про намагання російських військ залякати мирних мешканців та зруйнувати інфраструктуру міста.

Глава МВА закликав цивільних не зволікати з евакуацією, бо залишатися — смертельно небезпечно.