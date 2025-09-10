В Україну з російської окупації вдалося повернути 20-річного юнака

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося врятувати 20-річного юнака.

Про це повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

20-річний юнак провів понад три роки під постійним тиском в російській окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині.

"Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому. Сьогодні завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує Єрмак.