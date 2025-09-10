​Кримські цілі
За матеріалами СБУ та Нацполу до 10 років ув'язнення отримали два агенти ФСБ за спробу теракту в Києві

Суд призначив їм 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ та Нацполу до 10 років ув'язнення отримали два агенти ФСБ за спробу теракту в Києві
Фото: СБУ

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали ще два агенти російських спецслужб, які вчиняли теракти та підпали у Києві. Обидвох затримали наприкінці 2024 року, пише СБУ.

Як встановило розслідування, обоє засуджених – мешканці Києва, яких російські спецслужби завербували у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Один з них – 43-річний рецидивіст, який уже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з виправної колонії. Цього разу він виконував замовлення ФСБ на здійснення теракту проти наряду поліції у Києві.

Для вчинення злочину фігурант встановив "розстяжку" з бойовою гранатою Ф-1 в орендованій квартирі в центрі столиці. Потім на лінію 102 надійшов фейковий виклик про нібито домашнє насильство за цією адресою.

Інший – 42-річний автомеханік столичної СТО, який підпалив два позашляховики ЗСУ та відділення Укрпошти. Щоб зробити це, він зливав бензин із баків машин своїх клієнтів, а потім синтезував легкозаймисті суміші.

За матеріалами правоохоронців, зловмисників визнано винними відповідно до вчинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (співучасть у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (вчинення закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
