Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

На Покровському напрямку у російські армії працюють «групи відлову» СЗЧ

Солдатів розшукують за місцем прописки, тиснуть на родичів і погрожують.

На Покровському напрямку у російські армії працюють «групи відлову» СЗЧ
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

У російській армії на Покровському напрямку діють незаконні «групи відлову» СЗЧ.

Про це повідомив рух АТЕШ.

Агент підпілля серед російських військових повідомив, що у 9-й окремій мотострілецькій гвардійській бригаді створені неформальні групи, які займаються пошуком і затриманням військовослужбовців, що самовільно покинули частину. Ці групи діють незаконно — вони не мають права затримувати людей, проте все одно проводять такі заходи.

Більшість особового складу бригади — жителі Донеччини, тож солдатів розшукують за місцем прописки, тиснуть на родичів і погрожують. Затриманих кидають у підвальні приміщення, а потім переводять у штурмові підрозділи, де їх використовують у боях.

Крім того, є інформація, що підрозділи цієї бригади формально направляють «для закріплення» на позиціях, які раніше атакували штурмові групи. Насправді їм доводиться самим вести штурмові дії. Під час виходу на позиції часто зустрічаються українські військові, із якими доводиться вступати в бої. Через слабку підготовку і відсутність підтримки підрозділ зазнає великих втрат, частина військових здається в полон.

«Евакуація поранених відсутня: їм доводиться самостійно повзти понад 5 км до найближчих позицій, де можна отримати допомогу. Моральний стан особового складу — вкрай низький», - повідомили в АТЕШ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies