У російській армії на Покровському напрямку діють незаконні «групи відлову» СЗЧ.

Про це повідомив рух АТЕШ.

Агент підпілля серед російських військових повідомив, що у 9-й окремій мотострілецькій гвардійській бригаді створені неформальні групи, які займаються пошуком і затриманням військовослужбовців, що самовільно покинули частину. Ці групи діють незаконно — вони не мають права затримувати людей, проте все одно проводять такі заходи.

Більшість особового складу бригади — жителі Донеччини, тож солдатів розшукують за місцем прописки, тиснуть на родичів і погрожують. Затриманих кидають у підвальні приміщення, а потім переводять у штурмові підрозділи, де їх використовують у боях.

Крім того, є інформація, що підрозділи цієї бригади формально направляють «для закріплення» на позиціях, які раніше атакували штурмові групи. Насправді їм доводиться самим вести штурмові дії. Під час виходу на позиції часто зустрічаються українські військові, із якими доводиться вступати в бої. Через слабку підготовку і відсутність підтримки підрозділ зазнає великих втрат, частина військових здається в полон.

«Евакуація поранених відсутня: їм доводиться самостійно повзти понад 5 км до найближчих позицій, де можна отримати допомогу. Моральний стан особового складу — вкрай низький», - повідомили в АТЕШ.