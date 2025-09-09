МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

ДПСУ: у Білорусі на кордоні з Україною не фіксується створення ударного угруповання

У Білорусі відбуваються спільні навчання з Росією “Захід-2025”.

ДПСУ: у Білорусі на кордоні з Україною не фіксується створення ударного угруповання
Армія Білорусі, архівне фото
Фото: Міністерство оборони Білорусі

Речник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив про ситуацію у Білорусі під час білорусько-російських навчань “Захід-2025”.

“Зараз прикута увага до спільних білорусько-російських навчань. Активна фаза триватиме з 12 по 16 вересня, але станом на зараз ми не фіксуємо, щоб по напрямку нашого кордону формувалося якесь ударне угрупування. Ми не відмічаємо, що Росія на даний момент має велику кількість угрупування на території Білорусії. Навіть тих, які б вони планували долучити до цих спільних навчань”, - сказав Демченко.

Він зауважив, що основну частину учасників навчань складатимуть білоруські підрозділи. Росія направила до туди особовий склад і бронетехніку, але їхня кількість невелика.

Речник ДПСУ нагадав, що у 2023 році Росія тримала на кордоні у Білорусії особовий склад у кількості 10-12 тис., але наразі у Білорусі знаходиться значно менша кількість військових РФ.

Втім, на українсько-білоруському кордоні зводяться фортифікаційні укріплення та мінуються загрозливі напрямки, оскільки Білорусь не припиняє підтримувати Росію.
