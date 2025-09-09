Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Про постраждалих внаслідок ударів окупантів не повідомляють.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського удару по Дніпропетровськй області 9 вересня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 9 вересня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину та Синельниківщину у Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину армія РФ атакувала FPV-дронами та артилерією, потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів були побиті два приватні будинки, господарська споруда та пасажирський автобус. 

Також безпілотником росіяни вдарили по Межівській громаді Синельниківського району, де зачепило газогін. 

Сергій Лисак нагадав, що вночі противник вдарив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, а БпЛА – по Покровській громаді. Тоді виникла пожежа будинку культури, є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies