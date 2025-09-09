Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Про постраждалих внаслідок ударів окупантів не повідомляють.

Наслідки російського удару по Дніпропетровськй області 9 вересня 2025 року

Сьогодні, 9 вересня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину та Синельниківщину у Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину армія РФ атакувала FPV-дронами та артилерією, потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів були побиті два приватні будинки, господарська споруда та пасажирський автобус.

Також безпілотником росіяни вдарили по Межівській громаді Синельниківського району, де зачепило газогін.

Сергій Лисак нагадав, що вночі противник вдарив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, а БпЛА – по Покровській громаді. Тоді виникла пожежа будинку культури, є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства.