ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку повномасштабного вторгнення через обстріли РФ загинули 107 співробітників ДСНС

Також 532 співробітника ДСНС зазнали поранень, 459 з яких – під час виконання службових обов’язків.

Від початку повномасштабного вторгнення через обстріли РФ загинули 107 співробітників ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 107 рятувальників та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Про це LIGA.net повідомили в ДСНС.

Станом на 9 вересня відомо, що до цієї кількості входять особи рядового і начальницького складу та співробітники служби. 532 співробітника ДСНС зазнали травм і поранень, 459 з яких – під час виконання службових обов’язків.

Крім цього, чотирьох співробітників ДСНС Росія силоміць утримує рятувальників або на тимчасово окупованій, або на власній території.
