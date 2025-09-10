Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Кабмін схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії

Ці категорії якраз додають у застосунок.

Кабмін схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії
Дія
Фото: Пресслужба Мінцифри

Уряд схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії.

Про це повідомило Міністерство цифрової трасформації.

Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини РФ:

  • А1.2 Вимушене переміщення за межі України;
  • А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей;
  • А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих;
  • А3.3 Втрата житла або місця проживання;
  • А3.4 Втрата оплачуваної роботи;
  • А3.5 Втрата приватного підприємництва.

Мінцифри повідомить, коли можна буде подати заяви через застосунок.
