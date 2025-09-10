Кабмін схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії

Уряд схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії.
Про це повідомило Міністерство цифрової трасформації.
Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини РФ:
- А1.2 Вимушене переміщення за межі України;
- А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей;
- А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих;
- А3.3 Втрата житла або місця проживання;
- А3.4 Втрата оплачуваної роботи;
- А3.5 Втрата приватного підприємництва.
Мінцифри повідомить, коли можна буде подати заяви через застосунок.