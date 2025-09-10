Кабмін схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії

Мінцифри повідомить, коли можна буде подати заяви через застосунок.

Про це повідомило Міністерство цифрової трасформації.

Уряд схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії.

Ці категорії якраз додають у застосунок.

