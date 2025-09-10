РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські дрони атакували енергообʼєкт ДТЕК у прифронтовому місті Дніпропетровської області.

Про це інформує компанія ДТЕК.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак працівники ДТЕК не постраждали, вони під час атаки вони перебували в укриттях.

Ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку.