РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Росіяни FPV-дронами атакували енергооб'єкт та працівників ДТЕК. 

РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Російські дрони атакували енергообʼєкт ДТЕК у прифронтовому місті Дніпропетровської області.

Про це інформує компанія ДТЕК.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак працівники ДТЕК не постраждали, вони під час атаки вони перебували в укриттях. 

Ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку. 
