Унаслідок російської атаки по Краматорську постраждали троє цивільних

Під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста.

Російські загарбники атакували Краматорськ з різних видів озброєння. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.

Про це інформують Сухопустні війська ЗСУ.

"Російські FPV-дрони, "Шахеди" та "крила" б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора. Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок", — ідеться у повідомленні.

За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них — 16-річний підліток.

Також сьогодні уранці війська РФ поцілили дронами по місту, один з ударів прийшовся біля п’ятиповерхового будинку. У своїй квартирі поранення отримала літня жінка. Поліцейські документують наслідки обстрілу.

У будинку пошкоджено фасад, вікна і балкони, вибило двері. Рятувальники ДСНС деблокували мешканців, які виявились зачиненими в своїх оселях. Серед таких — жінка з дитиною.