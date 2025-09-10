РФ атакувала дроном Запоріжжя, є поранені (оновлено)

У багатоповерхівці вибиті вікна і пошкоджені балкони.

Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали люди.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", — ідеться у повідомленні.

На місці працювали представники надзвичайних служб.

Як відомо, унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень. 53-річні чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одну поранену. 66-річна жінка самостійно звернулася до медиків. Після отримання допомоги, жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні.