Головне за вівторок, 9 вересня: бомбардування Ярової на Донеччині, понад 150 боєзіткнень, бої на Сіверському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 152 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вибух на магістральному нафтопроводі в Росії, протести в Непалі. Яким запам’ятається 1294-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Дніпропетровськй області 9 вересня 2025 року

Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули більше 20 людей.

“Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих”, – написав у “Телеграмі” президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

За оновленими даними, кількість загиблих зросла до 24. Ще 19 людей поранені, уточнила ДСНС.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 вересня відбулося 152 бойових зіткнення.

Третина боєзіткнень від початку доби (47) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали на Новопавлівському (21 ворожий штурм) та Сіверському (20) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 вересня – в новині.

8 вересня близько першої ночі за місцевим часом в Красноармєйському районі Саратовської області Росії пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі, повідомили LB.ua джерела в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн тонн на рік.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада офіційно відновлює трансляції засідань парламенту. Постанову підписав спікер Руслан Стефанчук.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, додавши, що найближче засідання – 16 вересня. «Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада», - додав нардеп.

Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі відбору до ЧС-2026.

Українці не змогли втримати перевагу упродовж гри.

Детальніше – в новині.

Уряд Непалу 9 вересня подав у відставку через протести, спричинені забороною використання соцмереж, пише Sky News.

Бан на 26 соціальних мереж і платформ влада країни впровадила під приводом боротьби з фейками і переслідуваннями в Інтернеті. Але цьому передували публікації про корупцію і розкішне життя дітей посадовців.

Учора, після протестів, що призвели до жертв, заборону скасували, але мітингарів це не зупинило.

Більше інформації – в новині.

9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі, пише Reuters.

Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.

Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад.

Докладніше – в новині.

