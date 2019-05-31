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В Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности Украины

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

В Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
Фото: Wiki

В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепления возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

В проекте также сказано, что политика США должна включать поддержку евроатлантической и европейской интеграции Украины, права народа принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, права Украины на защиту от России, дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине и борьбы с коррупцией.

Кроме этого, политика США должна быть направлена на неприятие любых территориальных изменений Украины, осуждение удержания Россией 24 членов экипажей судов украинских ВМС.

Соавторами законопроекта выступили руководители комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

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