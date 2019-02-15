Адвокаты на съезде освистали судью

Судья Леся Яровая ( в центре) во время съезда

Адвокаты освистали судью Головановского райсуда Кировоградской области Лесю Яровую. Об этом сообщает журналист LB.ua.

Во время съезда адвокатов несколько судей вышли к трибуне, чтобы сообщить о "нарушениях" члена Высшего квалификационной комиссии судей Павла Луцюка. В частности, судья Яровая сообщила, что Луцюк "вслепую" использует информацию во время собеседований с судьями.

Реагируя на критику Луцюка со стороны судьи, адвокаты начали выкрикивать, свистеть.

"Ганьба" - тем мужчинам, которые не могут выслушать несколько предложений о деятельности вашего коллеги", - отреагировала судья и продолжила выступать.

Вопрос по поводу Павла Луцюка возник в контексте якобы нарушений во время получения им адвокатского свидетельства во времена его работы на посаде главы Совета адвокатов Ровенской области.

В связи с этим, глава Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош предложил внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия Луцюку и отзыва его из посады члена ВККС, поскольку именно съезд адвокатов делегировал его в квалифкомиссию судей.

Напомним, 15-16 февраля проходит съезд адвокатов, который намерен избрать двоих членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалифкомиссии судей.

Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей на съезде адвокатов 3 июля 2015 года.

Леся Яровая не прошла квалификационное оценивание судей в апреле прошлого года.