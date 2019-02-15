Защита Мангера внесла за него залог 2,5 млн гривен

Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера внесла за него 2,5 млн гривен залога. Об этом в написал его адвокат Дмитрий Ильченко на своей странице в Фейсбуке.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично... Сейчас еду в казначейство", - сообщил Ильченко.

Адвокат обнародовал квитанцию из банка о внесении 2,5 млн гривен залога за Мангера.

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева арестовал председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и установил залог 2,5 млн гривен.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.