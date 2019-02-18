Суд в Киеве продлил арест обвиняемому в госизмене экс-главе Минздрава Крыма

Днепровский районный суд Киева 18 февраля продлил на два месяца арест экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

На судебном заседании вопрос о продлении ареста подняла председательствующая судья Мирослава Марченко. В ответ адвокат Валентин Рыбин, защищающий Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей. Он обосновал необходимость такой меры тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда подняла вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе.

По вопросу о продлении меры пресечения Михальчевскому прокурор Роман Мурачев попросил оставить обвиняемого в СИЗО. Он заявил, что продлить арест необходимо, поскольку обвинения в адрес экс-министра являются обоснованными.

Адвокат Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест. Он обосновал его тем, что показания свидетелей и рассмотренные материалы дела не подтверждают вину его клиента. Сам Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медпомощь".

Судья Марченко в итоге отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля. Она зачитала только резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято – пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитан позже.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.

Напомним, Служба безопасности Украины 5 января обнаружила Михальчевского на киевской квартире, но сразу задерживать его не стали. Михальчевскому предъявили подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и передали дело в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией. Херсонский городской суд 8 января избрал Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц.

Михальчевский сотрудничал с оккупационной властью в 2014 году. Позже он переехал в столицу.