Порошенко провел переговоры с Туском

Президент Петр Порошенко встретился в Киеве с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Рад приветствовать в Киеве хорошего друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска в эти символические для нашей страны дни. В эти дни мы склоняем головы перед жертвенным подвигом Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за новую демократическую европейскую Украину", - написал Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua Президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск в ходе встречи в Киеве

Также Порошенко поблагодарил Туска за огромные усилия, приложенные к тому, чтобы Украина вернулась в семью европейских народов и подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Для того, чтобы в Украине была свобода и демократия.

"Чрезвычайно благодарен Совету ЕС за решение о введении "Азовского пакета" санкций, о чем мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года. Важно, что мы сохраняем наши договоренности с Европой о единстве и солидарности с Украиной", - добавил президент Украины.

Во время встречи с Дональдом Туском глава государства отметил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков.

"Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - цитирует Петра Порошенко его пресс-служба.

Президент Украины отдельно отметил, что только совместная позиция стран ЕС, помогает в противостоянии агрессивным действиям РФ.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил президент Украины.

Как сообщалось, президент Евросовета Дональд Туск с 18 по 20 февраля находится в Украине с официальным визитом.

Ожидается, что глава Евросовета выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

19 февраля состоится заседание Верховной Рады, посвященное началу российской агрессии против Украины. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.