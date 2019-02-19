​Апелляционный суд отменил налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который назначил внеплановую проверку на предмет соблюдения бывшим министром финансов Александром Данилюком требований налогового, валютного и другого законодательств за период 1998-2016 годов.

Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что ходатайство прокурора группы прокуроров, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Чубаровой о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка является необоснованным. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката экс-министра финансов.

В обосновании прокурор ссылался на то, что Главным следственным управлением Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов).

Напомним, Данилюк был министром финансов с апреля 2016 года. В июне 2018 года Верховная Рада уволила его с этой должности. Его отставку инициировал премьер-министр Владимир Гройсман после конфликта на заседании правительства.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. Публичная трансляция заседания была прекращена, но присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Комментируя ситуацию с Данилюком, Гройман допустил, что тот решил сменить место работы и "хочет это обставить так, чтобы выглядеть жертвой". Вскоре после этого стало известно, что Данилюк написал письмо послам стран "Большой семерки" с изложением своей версии конфликта с премьер-министром. По его словам, президент Петр Порошенко пытался добиться назначения замминистра финансов человека, которого лоббировали Игорь Кононенко и Нина Южанина, - сначала это был Игорь Уманский, позже Светлана Воробей. Из-за того, что Данилюк эти кандидатуры на должность не согласовывал, два года он работал без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию Государственной фискальной службы.

В августе 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы. В сентябре ГПУ закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком, а в ноябре Фискальная служба возобновила налоговую проверку министра.