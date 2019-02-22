На трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривен

На трассе Николаев-Херсон неизвестные подрезали Range Rover и отобрали у водителя сумку с 15 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель вышел и начал кричать, что заявитель якобы неумело управляет своей машиной. К немую присоединились его пассажиры, приблизились к автомобилю заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехал еще один автомобиль, из которого вышли несколько незнакомцев в темной одежде в капюшонах на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении г. Херсон", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины "грабеж", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Напомним, ранее в Киеве грабители отобрали у водителя сумку с $40 тыс. и 350 тыс. гривен.