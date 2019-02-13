​Объем госдолга США превысил $22 триллиона

По данным Министерства финансов США, во вторник совокупный объем государственной задолженности составил 22,01 триллиона долларов. 20 января 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом США, уровень госдолга составлял 19,95 триллионов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Рост госдолга ускорился после того, как в декабре 2017 года по инициативе Трампа была проведена налоговая реформа. В результате федеральный бюджет недополучил 1,5 триллиона долларов. На уровень задолженности также повлияли законы об увеличении расходов на военные и внутренние нужды.

Госдолг представляет собой сумму годового дефицита федерального бюджета. Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, в 2019 году дефицит составит 897 миллиардов долларов. Это на 15,1% выше в сравнении с прошлым годом, когда бюджетный дефицит находился на уровне 779 миллиардов.

Управление предполагает, что в ближайшие годы дефицит бюджета продолжит увеличиваться, и к 2020 году его рост превысит 1 триллион долларов в год. Увеличение темпов роста дефицита происходит из-за растущих расходов на социальные пособия и на "Медикэр" - систему медицинского страхования для людей старше 65 лет.

В Белом доме утверждают, что снижение корпоративных налогов будет компенсировано за счет ускорения роста экономики. Многие экономисты не соглашаются с этой точкой зрения.

Напомним, по состоянию на март 2018 года госдолг США составлял примерно $21,031 трлн. Ранее Трамп и лидер демократов в Сенате Чак Шумер договорились работать вместе в направлении полной отмены потолка государственного долга.