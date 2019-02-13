​Помпео позвонил Лаврову и сообщил о намерении ввести новые санкции против РФ

Госсекретарь США и глава МИД РФ также обсудили ситуацию в Сирии и Венесуэле.

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против РФ.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери С.В.Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С.В.Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене", - заявили в российском МИДе.

Отмечается также, что Лавров "предостерег США от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие". Он также выразил готовность провести консультации по этой теме в рамках принципов Устава ООН.

Помпео и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью продолжать двусторонний диалог в интересах выполнения резолюции Совбеза ООН 2254.

"Стороны также обменялись также мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД России и Госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января Совет ЕС принял решение о введении санкций против девяти россиян и одной организации за применение химического оружия. В декабре 2018 года санкции против "Боширова" и "Петрова" (подозреваемых в отравлении Срипалей) ввели также Соединенные Штаты Америки. Вместе с ними под санкции попали еще 16 человек, большинство из которых связаны с ГРУ РФ.