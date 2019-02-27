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Тимошенко: мы вернем Крым

Готовится к этому нужно каждый день, считает политик.

Тимошенко: мы вернем Крым
Фото: ba.org.ua

Крым был, есть и будет украинским. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook после посещения выставки «Удивительные истории Крыма» в Художественном арсенале.

Она напомнила, что ровно 5 лет Крым находится под оккупацией России и 5 лет "Россия хочет, чтобы мир забыл, закрыл глаза на ее агрессию, "но мы не позволим это сделать".

"Мы вернем Крым. И должны готовиться к этому каждый день. Поддерживая наших граждан, оставшихся на полуострове, отстаивая их права и разоблачая противоправные действия оккупантов. И одновременно заботясь о правах людей, которые вынуждены были покинуть Крым и обосновались в материковой Украине", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, "именно люди, которых мы не можем бросить на произвол судьбы, а должны поддержать и укрепить в их вере в Украине - главная ценность, а не земли, потому что "земли мы вернем".

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