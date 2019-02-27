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После решения КС все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты, - источник в НАБУ

Этот вопрос будет подниматься на заседании комитета Рады.

После решения КС все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты, - источник в НАБУ
Конституционный Суд
Фото: Макс Требухов

Все уголовные производства о незаконном обогащении, открытые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой должны быть закрыты после решения Конституционного Суда, который отменил соответствующую статью в Уголовном кодексе.

Об этом  сообщил источник в НАБУ. 

"По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты. Посмотрим", - сказал он. 

По его словам, это проблемный вопрос, который очевидно будет подниматься на заседании комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции 27 февраля. 

Напомним, 26 февраля КС признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

В декабре 2017 года 59 депутатов Рады попросили КС признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Представителем группы инициаторов был депутат Павел Пинзеник ("Народный фронт"). Кроме него, среди инициаторов значились  депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.

Депутаты заявили, что данная статья УКнарушает 9 положений Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Кроме того, депутаты указывали, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность. Также парламентарии отмечали, что Основной закон разрешает чиновникам не давать показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, инициаторы представления были уверены, что ст. 368-2 нарушает конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества. Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в Уголовный кодекс в 2011 году.

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Источник: "Украинские новости"
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