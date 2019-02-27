СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко

Следователь не предоставил разрешения на разглашение данных.

Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования дела в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства "Украинские новости".

СБУ отказалась ответить, какие установлены сроки расследования уголовного производства и выносились ли постановления о применении мер безопасности.

"Сроки досудебного расследования уголовных производств определены ст. 219 Уголовного процессуального кодекса. Сведения об обстоятельствах расследования, указанного в запросе уголовного производства, составляют тайну досудебного расследования и на данный момент не предоставлено разрешение следователя на их разглашение", - сказано в ответе на запрос.

СБУ отказалась сообщать, направлялись ли международно-правовые поручения в Россию в рамках данного уголовного производства.

Напомним, ранее контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки Семочко. 16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.