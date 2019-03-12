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Тимошенко требует расследовать новые факты коррупции в оборонной отрасли

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Тимошенко требует расследовать новые факты коррупции в оборонной отрасли
Фото: Татьяна Бондаренко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует детально расследовать новые факты коррупции высшего руководства государства и силовых структур на войне, которые накануне были обнародованы СМИ. Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады.

«Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ было полностью вовлечено в махинации, им платили взятки и откаты. И два силовых органа - СБУ и ГПУ - были в доле и в деле. Это - шоковая информация. И сегодня она замалчивается Верховной Радой Украины», - возмущенно сказала она.

По словам Юлии Тимошенко, парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к «откатам и отмыванию «черных» денег бюджета оборонной отрасли - на торговле на войне, на крови».

«Многомиллионные сделки по поставке некачественных и непригодных для использования запасных частей из страны-агрессора контрабандой по завышенным ценам - и это все продавалось нашей армии в 2-4 раза выше, чем стоимость новых деталей. А потом через завод «Ленинская кузница», принадлежащего Порошенко, деньги отмывались и распределялись между коррупционным окружением президента», - отметила Председатель партии.

Как известно, проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, в котором утверждается, что украинские правоохранительные органы годами покрывали махинации группы Жукова-Гладковского, закрывали уголовные дела или «спускали на тормозах» расследование.

«Налоговая, Нацполиция, СБУ, прокуратура, НАБУ ... Все они начинали, но хоронили или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое - эти расследования «скисали» не бесплатно», - говорится в расследовании.

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