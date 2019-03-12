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Соратник Тимошенко обозвал лидера фракции БПП в Раде придурком

Герасимов прокрутил запись, на которой Тимошенко якобы поздравляет Коломойского с днем рождения.

Соратник Тимошенко обозвал лидера фракции БПП в Раде придурком
Артур Герасимов

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Александр Абдуллин во время заседания Верховной Рады обозвал лидера фракции БПП Артура Герасимова придурком.

Это произошло после того, как Герасимов с трибуны включил аудиозапись телефонного разговора между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским (или людьми, голоса которых похожи на голоса Тимошенко и Коломойского).

"Сегодня вся страна обсуждает разговор, который произошел между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. Я хотел бы, чтобы вы услышали сейчас, как это происходит", - сказал Герасимов во время своего выступления в парламенте на пленарном заседании во вторник.

На этой записи женщина с голосом похожим на голос Тимошенко поздравляет собеседника с днем рождения: "Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах".

"Мы же пока цели не достигнем - не успокоимся", - говорит мужчина с голосом Коломойского.

Герасимов сказал, что достоверность этой записи не вызывает у него сомнений.

"Для нас в этой записи нет ничего нового. Она демонстрирует то, что мы и так знаем. У Игоря Валерьевича Коломойского есть два кандидата на выборах – это Зеленский и Юлия Тимошенко", - сказал глава фракции БПП.

"Мы требуем публичной информации о политических и финансовых аспектах Ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским", - сказал Герасимов, обращаясь к лидеру "Батькивщины".

Абдуллин подбежал к трибуне и при включенном микрофоне сказал: "Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну".

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