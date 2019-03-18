Щотка: Достойным судьям надо вернуться в систему

"Мы должны поставить судьям неудобные вопросы, а они должны на них ответить".

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка считает, что многие достойные судьи ушли из системы. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"В результате реформы ушли и достойные коллеги. Я, кстати, считаю, что таким судьям надо вернуться в систему. Было бы разумным со стороны государства содействовать им в этом. Так, им не доверяли, оскорбляли, но надо иметь мужество сказать, что они не имеют, что скрывать, и начать работать", - отметил он.

Для ВККС, отмечает Щотка, конкурсные процедуры были непростым испытанием.

"С одной стороны, - успокоить радикально настроенную часть общества, с другой - не дать возможности разрушить систему, чтобы государственная функция по обеспечению правосудия перестала существовать. Мне кажется, что если бы в каждой стране детально подошли к оценке судебной системы, то нашли бы много скелетов в шкафах", - сказал он.

"Мы (комиссия - LB.ua) пытаемся ввести такие процедуры, способы прихода в профессию, чтобы общество видело, кто заходит. Законодательство так прописано, что мы должны поставить судьям неудобные вопросы, а они должны на них ответить", - добавил Щотка.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и второго конкурса в Верховный Суд.