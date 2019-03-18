За прошедшие сутки полиция получила 45 сообщений о нарушениях на выборах

За прошедшие сутки в полицию поступило 45 заявлений о нарушения законодательства в ходе избирательной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По трем сообщениям следователи начали уголовные производства, так как нарушения касались препятствования осуществлению избирательного права и хулиганства.

17 марта в полицию Ивано-Франковской области поступило сообщение о препятствовании осуществлению избирательного права. Поэтому следственным отделом начато уголовное производство ч.1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права).

Еще два сообщения - относительно хулиганских действий - поступили в дежурную часть полиции в городе Киеве. Поэтому начаты уголовные производства по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило более 3,3 тысячи сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следственные подразделения начали 175 уголовных производств по фактам правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Больше всего выявлено нарушений в избирательной сфере в Киеве (413 фактов), в Днепропетровской области - 329 фактов и 205 нарушений - в Донецкой области. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1860), подкупом избирателей (449), хулиганством (246) и повреждением имущества (87).

Напомним, первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. На должность претендуют 39 кандидатов, среди лидеров избирательной гонки - действующий президент Петр Порошенко, комик Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.