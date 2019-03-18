Рада на этой неделе продолжит рассмотрение языкового закона. Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы продолжаем рассмотрение фундаментального и стратегического закона о функционировании украинского языка. Завтра мы начнём рассмотрение закона с 1496 правки", - заявил он.

Парубий отметил, что некоторые депутаты требуют в срочном порядке остановить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Другие - умышленно затягивают процесс рассмотрения большого количества правок.

"Мы видим как прилагаются усилия для срыва принятия этого исторического закона... Но уверен, что это наша обязанность принять этот закон", - добавил спикер.

Напомним, на прошлой неделе все пленарные заседания парламента были посвящены поправкам к языковому закону, парламентарии рассмотрели около 500 поправок из более чем 2000.

В августе 2012 году вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики". Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года, после бегства Виктора Януковича, Рада признала этот закон утратившим силу. Однако, исполнявший тогда обязанности президента Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный Суд дать оценку этому закону. В феврале КС признал его неконституционным.