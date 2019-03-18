В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Наши Судеты
Наши Судеты
ГлавнаяПолитика

Столичный суд арестовал внедорожник-взятку бывшего главы Полтавской ОГА Головко

Автомобиль стоимостью 320 тыс. был зарегистрирован на другое лицо.

Столичный суд арестовал внедорожник-взятку бывшего главы Полтавской ОГА Головко
Фото: adm-pl.gov.ua

Соломенский районный суд Киева арестовал элитный внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63, который был передан в качестве взятки бывшему председателю Полтавской обладминистрации Валерию Головко и фактически ему принадлежит. Об этом говорится в материалах суда.

Детективы НАБУ установили, что 16 ноября 2017 года полтавский бизнесмен приобрел автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 за 120 тыс. евро и совершил тюнинговые работы за 170 тыс. евро. Общая стоимость неправомерной выгоды, переданной Головко в виде автомобиля, составляет примерно 320 тыс. евро.

В ходатайстве обвинения указано, что Головко, опасаясь быть уличенным правоохранительными органами в вымогательстве денежных средств (путем приобретения автомобиля), дал указание бизнесмену зарегистрировать указанный автомобиль на другое лицо.

Киевский суд удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, свидетельство о регистрации транспортного средства и ключ зажигания.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко уволил председателя Полтавской государственной областной администрации Валерия Головко. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения взяток Головко и его первым замом Андреем Песоцким.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также