Столичный суд арестовал внедорожник-взятку бывшего главы Полтавской ОГА Головко

Автомобиль стоимостью 320 тыс. был зарегистрирован на другое лицо.

Соломенский районный суд Киева арестовал элитный внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63, который был передан в качестве взятки бывшему председателю Полтавской обладминистрации Валерию Головко и фактически ему принадлежит. Об этом говорится в материалах суда.

Детективы НАБУ установили, что 16 ноября 2017 года полтавский бизнесмен приобрел автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 за 120 тыс. евро и совершил тюнинговые работы за 170 тыс. евро. Общая стоимость неправомерной выгоды, переданной Головко в виде автомобиля, составляет примерно 320 тыс. евро.

В ходатайстве обвинения указано, что Головко, опасаясь быть уличенным правоохранительными органами в вымогательстве денежных средств (путем приобретения автомобиля), дал указание бизнесмену зарегистрировать указанный автомобиль на другое лицо.

Киевский суд удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, свидетельство о регистрации транспортного средства и ключ зажигания.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко уволил председателя Полтавской государственной областной администрации Валерия Головко. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения взяток Головко и его первым замом Андреем Песоцким.