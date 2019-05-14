В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
ГлавнаяПолитика

​Порошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал его

Председателем комиссии связи остался Животовский.

​Порошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал его
Петр Яцук
Фото: nkrzi.gov.ua

Президент Петр Порошенко 14 мая подписал четыре указа о назначении и увольнении главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Об этом говорится на сайте президента.

Сначала Порошенко уволил с должности Александра Животовского, который возглавляет комиссию с 2014 года, а потом восстановил в ней Петра Яцука, возглавлявшего Нацкомиссию в 2011-2014 годах. Тот был уволен и.о. президента Александром Турчиновым в мае 2014 года, но не согласился с отставкой и долго судился за должность.

Затем Порошенко уволил Яцука согласно закону об очищении власти (люстрации) и переназначил Животовского.

Все эти действия оформлены указами №220-223 от 14 мая.

Напомним, что срок полномочий председателя НКРСИ составляет шесть лет. Одно лицо не может быть председателем или членом комиссии больше двух сроков подряд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также