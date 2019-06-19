Подгруппа по безопасности в ТКГ не смогла согласовать "хлебное перемирие" (обновлено)

Также не удалось достичь договоренности по разведению сил в районе Станицы Луганской.

Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимой политическую волю лидеров стран "нормадского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) для прогресса в реализации минских договоренностей. Об этом написала Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы - по итогам сегодняшней встречи в Минске.

"Выполнение блока вопросов по безопасности является точкой отсчета для имплементации Минских договоренностей. Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе... Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских договоренностей", - написала она.

Она напомнила, что подгруппе по вопросам безопасности поручено проработать подготовку к так называемому "хлебному перемирию".

По ее словам, в ходе заседания Кучма вновь акцентировал на том, что все шаги должны быть обоюдными, а пересмотр решения Украины о торговых ограничениях возможен только после возвращения украинских активов.

"Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования", - написала Олифер.

Заявлений об обещанном "новом плане" урегулирования ситуации и разведении сил в районе Станицы Луганской на данный момент нет.

Обновление. В Минске не смогли договориться о новом "хлебном" перемирии на Донбассе, передает Радио Свобода.

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они не смогли прийти к согласию относительно текста совместного заявления", - заявил представитель ОБСЕ на переговорах посол Мартин Сайдик.

Он выразил надежду, что это произойдет до 2 июля, когда состоится следующее заседание группы в Минске.

Сообщается, что сторонам

также не удалось достичь договоренности по разведению сил и средств поражения в районе Станицы Луганской.

Напомним, на первом заседании ТКГ в "обновленном" составе стороны договорились о разработке нового механизма пошагового прекращения огня, обсуждалось также якобы снятие экономической блокады с ОРДЛО. По заявлениям, сделанным официальными лицами, Генпрокуратура завела три уголовных производства. Позже представители ТКГ опровергли слухи о снятии блокады.