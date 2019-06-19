Зеленский утвердил представителей Украины в подгруппах ТКГ

Президент Владимир Зеленский утвердил четырех представителей Украины в подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.
Об этом говорится в указе №414/2019 от 19 июня.
Представлять Украину в подгруппе по безопасности уполномочен Богдан Бондарь (замкомандующего Операции объединенных сил), в социально-экономичной подгруппе - Игорь Веремий (бывший замминистра экономики), в гуманитарной подгруппе - Валерия Лутковская (экс-омбудсмен), в политической подгруппе - Александр Моцик (бывший посол Украины в США).
Кроме Лутковской, все они работали в ТКГ при предыдущем президенте Петре Порошенко.
Напомним, что на переговорах ТКГ Украину представляет второй президент Леонид Кучма.
Первая встреча ТКГ при Зеленском состоялась 5 июня, вторая - 19 июня.