Зеленский утвердил представителей Украины в подгруппах ТКГ

Переговоры в Минске продолжатся в старом составе.

Президент Владимир Зеленский утвердил четырех представителей Украины в подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом говорится в указе №414/2019 от 19 июня.

Представлять Украину в подгруппе по безопасности уполномочен Богдан Бондарь (замкомандующего Операции объединенных сил), в социально-экономичной подгруппе - Игорь Веремий (бывший замминистра экономики), в гуманитарной подгруппе - Валерия Лутковская (экс-омбудсмен), в политической подгруппе - Александр Моцик (бывший посол Украины в США).

Кроме Лутковской, все они работали в ТКГ при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Напомним, что на переговорах ТКГ Украину представляет второй президент Леонид Кучма.

Первая встреча ТКГ при Зеленском состоялась 5 июня, вторая - 19 июня.