Кабмин рассмотрит 5 президентских кандидатов на должности глав ОГА на следующей неделе

Премьер-министр Гройсман не озвучил фамилий ни одного из кандидатов.

Кабинет министров получил от Администрации президента предложения относительно назначения пяти губернаторов. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Буквально вчера мы получили от Администрации президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 глав областных государственных администраций. Мы сегодня начнем эту работу, чтобы на следующем заседании правительства рассмотреть эти кандидатуры и по ним принять решение", - сказал Гройсман.

Фамилий предложенных кандидатов Гройсман не назвал. Он добавил, что правительство в очередной раз представляет на увольнение ряд председателей областных государственных администраций.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав 15 областных администраций. О новых назначениях в команде Зеленского не заявляла, однако в соцсети "Фейсбук" президент опубликовал опрос с тремя кандидатами на должность главы Львовской ОГА.