Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; дважды из автоматических гранатометов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки" Север "противник обстрелял наши позиции: трижды из минометов калибра 82 мм, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское; из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный; из гранатометов - в районе поселка Зайцево", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 8 февраля, шесть оккупантов уничтожено и семеро получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 году.