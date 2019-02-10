День в зоне ООС прошел без потерь

По состоянию на 18:00 10 февраля боевики на Донбассе трижды открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в том числе один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стрельба велась вблизи Гнутово - из минометов калибра 82-мм; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Утверждается, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются, а среди личного состава Объединенных сил потерь нет.

Напомним, 10 февраля стало известно, что один из бойцов 128-й бригады мог попасть в плен боевиков.