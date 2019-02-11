Торги по продаже арестованного российского судна "Норд" сорвались в третий раз

Всего было подано шесть заявок от участников, но все они были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса.

Торги по продаже арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не состоялись в третий раз из-за отклонения заявок всех покупателей.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ).

Отмечается, что аукцион должен был начаться в понедельник, 11 февраля. Стартовая цена судна - 1,359 млн гривен.

Всего было подано шесть заявок от участников, но все они были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса. Таким образом торги не состоялись.

Напомним, 25 марта 2018 года пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море, а капитан судна Владимир Горбенко был арестован.

7 ноября и 26 декабря 2018 года торги по продаже судна "Норд" были сорваны, СЕТАМ снизил его цену на 20% и повторно выставил на аукцион.