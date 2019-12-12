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Определились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги Чемпионов

Завершился групповой этап.

Определились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги Чемпионов

Накануне состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Чемпионов.

Вакантными оставались лишь 2 места в стадии плей-офф турнира, на одно из которых претендовал "Шахтер". Однако фиаско в поединке с Аталантой (0:3) отправило подопечных Луиша Каштру в Лигу Европы.

За последнюю путевку боролись в группе D "Атлетико" и "Байер". Мадридский клуб обыграв московский "Локомотив" (2:0), независимо от матча "Байер" – "Ювентус" (0:2), гарантировал себе выход в 1/8 финала.

Таким образом определились все 16 команд стадии плей-офф, которые распределились по двум корзинам.

Жеребьевка состоится в ближайший понедельник. При этом отметим, что на первой стадии плей-офф клубы одной страны не могут встретиться.

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