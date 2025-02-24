На Київщині уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку

Уночі у Броварському районі Київської області уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку.

Про це повідомили у ДСНС.

"Вночі на Броварщині уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі. Рятувальники оперативно загасили вогонь", – йдеться у повідомленні.

Охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 р.н, зазнав гострої реакції на стрес, і медики надали йому необхідну допомогу.

Фото: ДСНС Наслідки ворожої атаки