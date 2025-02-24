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На Київщині уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку

Охоронець ЖК зазнав гострої реакції на стрес.

На Київщині уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку
Уламки дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку
Фото: ДСНС

Уночі у Броварському районі Київської області уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Вночі на Броварщині уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі. Рятувальники оперативно загасили вогонь", – йдеться у повідомленні. 

Охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 р.н, зазнав гострої реакції на стрес, і медики надали йому необхідну допомогу.

Наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
Наслідки ворожої атаки

  • В ніч на 22 лютого через російську атаку на Київщині загинув на робочому місці черговий на залізничному переїзді. 
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