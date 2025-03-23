Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація

Анна Музичук була дуже близькою до того, щоб виграти четвертий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ. Однак, нерви підвели одну з кращих шахісток України.

У шостому турі вона у відмінному стилі чорними обіграла грецьку шахістку Ставрулу Цолакіду. Анна вже у дебюті пожертвувала пішака. Причому це було настільки неочевидно, що певні коментатори-любителі зауважили, що львів’янка проґавила піхотинця. Проте, замість маленької мінімальної втрати фігури, чорні захопили активні позиції. Білі вкрай швидко вирішили, що краще повернути матеріал, щоб дещо зменшити тиск чорних, але Музичук все що мала цікавішу позицію. Згодом гра перейшла до ендшпілю з різноколірними слонами. Хоча наявність в обох суперниць по ферзю та по дві тури дозволяє класифікувати ситуацію як мітельшпільну.

Фото: ФШУ Українська шахістка Анна Музичук

Так чи інакше, але Анна тиснула на позицію грецької шахістки, тому Ставрула не витримала. Вона мала певні шанси на порятунок, але натомість одним ходом проґавила фігуру й тут же склала зброю.Третя перемога поспіль дала можливість українці захопити одноосібне лідерство. Наступного дня Музичук-старша зустрічалася з Чжу Цзіньєр, яка відставала від неї на пів очка. Хоча Анна грала білими, йти на надмірний ризик вона не хотіла, а її суперниця й поготів. Тому не дивно, що партія закінчилася внічию. Це не змінило статус-кво.

Наступного ж дня з львів’янкою сталася справжня трагедія. Вона несподівано поступилася Ользі Баделці, яка представляє Австрію. Анна чорними отримала цілком пристойну позицію, але раптом почала помилятися. Й вже на 28-му ході склала зброю.

Фото: ФШУ Анна Музичук під час шахової партії

Водночас її головна конкурентка білими упевнено розібралася з Дешмук і вийшла на перше місце. Щодо Марії Музичук, то вона після п’яти нічиїх нарешті виграла в Елізабет Петч з Німеччини.

Марія була задоволена, що її суперниця обрала варіант Найдорфа в сицилійському захисті. На 10-му ході вона застосувала хід, який виявився певною несподіванкою для Елізабет. Поступово Марія упевнено переграла німкеню. Під кінець партії Музичук мала кілька продовжень, які призводили до перемоги. «Навіщо ризикувати, якщо можна виграти спокійно?», – резонно зауважила Марія.

Фото: ФШУ Марія Музичук

Отож, за два тури до кінця попереду Чжу Цзіньєр – 5 очок з 7, другою іде Анна Музичук – 4,5, Марія Музичук, Харіка Дронвалі (Індія) та Олександра Горячкіна (під прапором ФІДЕ) – по 4. Вони ділять місця з третього по п’яте.

А в нашої Анни ще є шанс зачепитися за перше місце…