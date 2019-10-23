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Владимир Лапа уволился с должности главы Госпродпотребслужбы

Ему предлагали должность заместителя министра экономики.

Владимир Лапа уволился с должности главы Госпродпотребслужбы
Фото: Макс Левин

Кабинет министров в среду уволил Владимира Лапу с должности председателя Государственной службs по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"По своему желанию ушел Владимир Лапа. Я Владимира очень уважаю и даже предлагал в свое время стать заместителем по одному из направлений. Надеюсь, возможность поработать вместе еще будет", - написал Милованов в фейсбуке.

Лапа прокомментировал свое увольнение словами о том, что "так отлично вспомнить, что в жизни есть не только работа". Он также поблагодарил команду ведомства за совместную работу.

Лапа работал в Госпродпотребслужбе с конца 2015 года, до этого он около года был заместителем министра аграрной политики. До прихода на госслужбу он возглавлял ассоциацию "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Исполняющей обязанности главы службы до проведения конкурса будет Ольга Шевченко.

Госпродпотребслужба была создан осенью 2014 года на базе Государственной инспекции по защите прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

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